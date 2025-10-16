Auto IU
53-Jähriger schläft am Steuer ein und touchiert anderen PKW
LAUDENBACH – Am Mittwochnachmittag gegen 12:10 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich der B469 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 53-jähriger deutscher PKW-Fahrer leicht verletzt wurde. Nach eigenen Angaben war der Mann kurzzeitig eingeschlafen und in den Gegenverkehr geraten, wo er den PKW einer auf der Linksabbiegespur wartenden 63-jährigen Deutschen touchierte.
Der 53-Jährige wurde leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Miltenberg, unterstützt durch die örtliche Feuerwehr. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!