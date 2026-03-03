55.000 Euro Schaden: Schwerer Unfall auf der B286 sorgt für stundenlange Vollsperrung
KOLITZHEIM IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Am Montagnachmittag gegen 15:00 Uhr ist es auf der B286 bei Kolitzheim zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 40-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Gerolzhofen ereignete sich das Unglück während eines Überholvorgangs, als ein 34-jähriger Fahrer beim Ausscheren offenbar den bereits überholenden Wagen des 40-Jährigen übersah.
Der 40-jährige Fahrer verlor bei dem Versuch auszuweichen die Kontrolle über seinen Skoda, kollidierte mit einem Sattelschlepper und überschlug sich mehrfach im Straßengraben. Während der Lkw-Fahrer und der Unfallverursacher unverletzt blieben, musste das schwer verletzte Opfer nach einer Erstversorgung durch den Notarzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.
Die Bundesstraße blieb aufgrund der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme bis etwa 19:00 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Unterstützt wurde die Polizei dabei von den örtlichen Feuerwehren, die die Umleitungsmaßnahmen koordinierten. Das Wasserwirtschaftsamt konnte hinsichtlich möglicher Bodenverunreinigungen Entwarnung geben; der entstandene Sachschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen wird auf rund 55.000 Euro geschätzt.
