Auto IU

55.000 Euro Schaden: Schwerer Unfall auf der B286 sorgt für stundenlange Vollsperrung

3. März 2026Letztes Update 3. März 2026
55.000 Euro Schaden: Schwerer Unfall auf der B286 sorgt für stundenlange Vollsperrung
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

KOLITZHEIM IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Am Montagnachmittag gegen 15:00 Uhr ist es auf der B286 bei Kolitzheim zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 40-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Gerolzhofen ereignete sich das Unglück während eines Überholvorgangs, als ein 34-jähriger Fahrer beim Ausscheren offenbar den bereits überholenden Wagen des 40-Jährigen übersah.

Der 40-jährige Fahrer verlor bei dem Versuch auszuweichen die Kontrolle über seinen Skoda, kollidierte mit einem Sattelschlepper und überschlug sich mehrfach im Straßengraben. Während der Lkw-Fahrer und der Unfallverursacher unverletzt blieben, musste das schwer verletzte Opfer nach einer Erstversorgung durch den Notarzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.

Johanniter Hausnotruf testen
Stefan Labus Gesundheitsversorgung

Die Bundesstraße blieb aufgrund der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme bis etwa 19:00 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Unterstützt wurde die Polizei dabei von den örtlichen Feuerwehren, die die Umleitungsmaßnahmen koordinierten. Das Wasserwirtschaftsamt konnte hinsichtlich möglicher Bodenverunreinigungen Entwarnung geben; der entstandene Sachschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen wird auf rund 55.000 Euro geschätzt.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tefal launcht die leiseste Heißluftfritteuse mit XL-Kapazität

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

3. März 2026Letztes Update 3. März 2026

Mehr

ACHTUNG: Landesweiter Probealarm am 12. März 2026

ACHTUNG: Landesweiter Probealarm am 12. März 2026

3. März 2026
Städtische Sammlung im MiK erstrahlt ab Ende März in neuem Licht

Städtische Sammlung im MiK erstrahlt ab Ende März in neuem Licht

3. März 2026
Sattelzug prallt auf Kleintransporter auf der A7 – 120.000 Euro Schaden

Sattelzug prallt auf Kleintransporter auf der A7 – 120.000 Euro Schaden

3. März 2026
Noch sind Plätze frei: Vielseitiges Kursangebot an der Volkshochschule Bad Kissingen

Noch sind Plätze frei: Vielseitiges Kursangebot an der Volkshochschule Bad Kissingen

3. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)