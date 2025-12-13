55-Jähriger verliert Kontrolle über sein Fahrzeug – Leitpfosten und Richtungstafel müssen dran glauben

EISENHEIM, LKR. WÜRZBURG – Ein 55-jähriger Deutscher verursachte am Donnerstagmorgen, gegen 09:35 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2260.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge überfuhr er mehrere Leitpfosten und eine Richtungstafel. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land sucht Zeugen, welche Angaben zum Fahrverhalten des 55-Jährigen machen können oder den Unfall beobachten konnten.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 entgegen.