57-Jähriger erneut in Action und nach Sachbeschädigung in Gewahrsam

SULZDORF AN DER LEDERHECKE, LKR. RHÖN-GRABFELD – Erneut kam es zu einem Zwischenfall mit einem 57-Jährigen. Nach anfänglichen Bedrohungen wurde nun eine Haustür beschädigt. Die Polizei hat den Mann in Gewahrsam genommen.

Wie bereits am 27. November berichtet kam es in der Gemeindesratssitzung in Sulzdorf zu einer verbalen Bedrohung der Bürgermeisterin sowie der anwesenden Gemeinderäte durch einen 57 Jahre alten Bürger. Gegen den Mann wurde am nächsten Tag ein Kontaktverbot ausgesprochen. Gegen dieses hat er nun verstoßen.

Am Sonntagabend, gegen 20:15 Uhr, wurde durch einen anfangs unbekannten Täter die Glasscheibe der Haustür eines Anwesens im Huldengarten beschädigt.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der bereits bekannte 57-Jährige in unmittelbarer Nähe zum Tatort vorläufig festgenommen werden.

In enger Abstimmung mit dem Amtsgericht Bad Neustadt wurde der Mann am Montag für die Dauer von einer Woche in Gewahrsam genommen und in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Weitere Maßnahme stehen noch aus. Zusätzlich zu den bereits bekannten Straftaten muss er sich nun wegen der Sachbeschädigung verantworten.