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57-jähriger Radfahrer stürzt alkoholisiert in Mainbernheim

8. Juli 2026Letztes Update 8. Juli 2026
57-jähriger Radfahrer stürzt alkoholisiert in Mainbernheim
Symbolfoto: 2fly4
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MAINBERNHEIM, LKR. KITZINGEN – Am Dienstagabend, den 7. Juli 2026, stürzte ein 57-jähriger Fahrradfahrer alleinbeteiligt im Sickershäuser Weg und blieb auf der Fahrbahn liegen.

Hergang des Vorfalls

Gegen 21:05 Uhr wurde die Polizei Kitzingen zu einem im Sickershäuser Weg liegenden Fahrradfahrer gerufen. Der 57-Jährige war zuvor gestürzt und hatte sich dabei leichte Verletzungen zugezogen.

polizeiliche Maßnahmen

Newsallianz
Verstrickt und zugenäht

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Aufgrund dieses Befundes ordnete die Polizei eine Blutentnahme an und unterband die Weiterfahrt des Radfahrers.

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Rechtliche Konsequenzen

Gegen den 57-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.


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