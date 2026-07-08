57-jähriger Radfahrer stürzt alkoholisiert in Mainbernheim
MAINBERNHEIM, LKR. KITZINGEN – Am Dienstagabend, den 7. Juli 2026, stürzte ein 57-jähriger Fahrradfahrer alleinbeteiligt im Sickershäuser Weg und blieb auf der Fahrbahn liegen.
Hergang des Vorfalls
Gegen 21:05 Uhr wurde die Polizei Kitzingen zu einem im Sickershäuser Weg liegenden Fahrradfahrer gerufen. Der 57-Jährige war zuvor gestürzt und hatte sich dabei leichte Verletzungen zugezogen.
polizeiliche Maßnahmen
Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Aufgrund dieses Befundes ordnete die Polizei eine Blutentnahme an und unterband die Weiterfahrt des Radfahrers.
Rechtliche Konsequenzen
Gegen den 57-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!