6 Punkte Wochenende für U17 des FC Schweinfurt 05

Foto: FC Schweinfurt 05
SCHWEINFURTDie Jungschnüdel des 1. FC Schweinfurt 05 haben am Tag der Deutschen Einheit ihr Heimspiel gegen den FSV Erlangen-Bruck mit 2:1 (1:1) gewonnen. Die Heimmannschaft dominierte die gesamte Partie und erspielte sich eine Vielzahl an Torchancen, ließ jedoch die konsequente Verwertung vermissen. Der hochverdiente Sieg wurde erst in der 73. Minute durch einen späten Treffer gesichert.

Spielverlauf

Die Heimelf trat von Beginn an sehr dynamisch auf und war im gesamten Spielverlauf die überlegene Mannschaft.

  • 13. Minute: Nach einem getretenen Standard nutzten die Schweinfurter im zweiten Anlauf die Gelegenheit und erzielten den 1:0 Führungstreffer.
  • 1:1 Ausgleich: Eine gute Viertelstunde später glichen die Gäste durch einen unnötigen Ballverlust der Heimelf zum 1:1 aus, was gleichzeitig der Halbzeitstand war.

Auch in der zweiten Hälfte setzte sich das Bild fort: Schweinfurt blieb überlegen, zeigte jedoch Schwächen in der Chancenverwertung.

Siegtor in der Schlussphase

Die Erlösung für die Unterfranken fiel in der 73. Minute:

Nach einem gut vorgetragenen Spielzug scheiterten die Schnüdel zunächst. Im Nachsetzen wurde der Schweinfurter Stürmer unabsichtlich vom gegnerischen Verteidiger in Szene gesetzt, woraufhin der Ball im Tor landete. Dieser Treffer zum 2:1 war gleichzeitig der vielumjubelte und absolut verdiente Endstand für die Hausherren.

