60.000 Euro Schaden: Autodiebstahl in Hohenroth – Kriminalpolizei ermittelt – Zeugen gesucht

HOHENROTH – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Straße Am Hohn ein neuwertiger VW Passat im Wert von rund 60.000 Euro gestohlen. Der oder die Täter nutzten vermutlich ein unversperrtes Fahrzeug, um dieses unbemerkt vom Grundstück eines Einfamilienhauses zu entwenden. Die Kriminalpolizei SCHWEINFURT hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Bereits vor zwei Wochen hatte die Polizei vor einer Häufung von Einbruchs- und Diebstahlsdelikten in der Gemeinde HOHENROTH gewarnt. In mehreren Fällen waren Garagen und Schuppen gewaltsam geöffnet worden. Als Reaktion auf diese Vorkommnisse zeigt die Polizei in BAD NEUSTADT mittlerweile verstärkte Präsenz – sowohl durch uniformierte als auch durch zivile Streifen.

Im aktuellen Fall sind vor allem Beobachtungen aus der Tatnacht – von Samstag, 21:30 Uhr auf Sonntag, 08:45 Uhr – von Bedeutung. Die Ermittler fragen:

Wer hat in diesem Zeitraum oder in den Tagen davor verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Am Hohn gesehen?

Ist jemandem ein ortsfremdes Fahrzeug aufgefallen?

Gibt es private Überwachungskameras, die Hinweise liefern könnten?

Zeugen und Anwohner werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1731 bei der Kriminalpolizei SCHWEINFURT zu melden. Jede noch so kleine Beobachtung könnte zur Aufklärung des Falls beitragen.