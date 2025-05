60 Jahre Johanniter in Unterfranken

UNTERFRANKEN – Die Johanniter-Unfall-Hilfe in Unterfranken feiert ein bemerkenswertes Jubiläum: Vor 60 Jahren, am 22. Februar 1965, wurde in Reichenberg bei Würzburg der erste Ortsverband gegründet und legte damit den Grundstein für eine bis heute bedeutende Organisation in der Region.

Was in den bescheidenen Räumen eines Pfarrhaus-Wohnzimmers begann, hat sich zu einem starken regionalen Netzwerk entwickelt. Heute engagieren sich über 1.200 Menschen in Aschaffenburg, Bad Kissingen, Miltenberg, Schweinfurt und Würzburg für die Johanniter. Tagtäglich leisten sie wertvolle Hilfe in der Notfallrettung, im Krankentransport, in der Pflege, in der Kinderbetreuung und in zahlreichen weiteren sozialen Bereichen.

Uwe Kinstle, Mitglied des Regionalvorstands Unterfranken, blickt auf 60 bewegte Jahre zurück und betont die entscheidende Rolle der Mitarbeitenden: „Was uns dabei immer getragen hat, ist die Bereitschaft unserer Mitarbeitenden, sich mit Herz und Kompetenz für andere einzusetzen. Ohne sie gäbe es diese Erfolgsgeschichte nicht. Ihnen gilt unser tiefster Dank und unsere Anerkennung.“

Vera Götz, ebenfalls Mitglied des Regionalvorstands, unterstreicht die Bedeutung des Teams: „Unsere haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden sind das Herz der Johanniter. Ihr Engagement, ihre Leidenschaft und ihr unermüdlicher Einsatz machen unseren Dienst am Menschen überhaupt erst möglich. Jeder Einzelne von ihnen trägt dazu bei, dass wir den Menschen in der Region zuverlässig helfen können.“

Die Johanniter in Unterfranken verstehen sich als aktiver Teil der Zivilgesellschaft und sehen ihre Aufgabe nicht nur in der akuten Notfallhilfe. „Wir dürfen uns nicht auf dem Erreichten ausruhen“, so Vera Götz. „Gerade angesichts gesellschaftlicher Herausforderungen bleibt unsere Arbeit unverzichtbar. Es braucht auch weiterhin Menschen, die nicht wegsehen, sondern handeln.“ Seit sechs Jahrzehnten stehen die Johanniter in Unterfranken für Nächstenliebe, Hilfe und Gemeinschaft und werden diesen Auftrag auch zukünftig mit Leidenschaft und Verantwortung erfüllen.