600.000 Euro kostet die Sanierung und Modernisierung des Schonunger Rathauses

8. März 2026Letztes Update 8. März 2026
    Danuta Jaskulla, Jule Köblitz, Bürgermeister Stefan Rottmann, Benny Schoninger, Lutz Brückner, Jan Hußlein und Gerald Schmidt. (Foto Ramona Gräf)
    Foto: Ramona Gräf
    SCHONUNGEN IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Mit dem Aufstellen der Bauzäune beginnt die umfassende Sanierung des Rathauses, bei der nach 25 Jahren die Photovoltaikanlage auf dem Dach erneuert und erweitert wird. In diesem Zuge werden zudem die Fassade gestrichen, Fenster saniert oder durch einbruchsicheres Glas ersetzt sowie ein automatischer Sonnenschutz und eine Klimatisierung im Sitzungssaal installiert.

    Das Gebäude soll durch die bestmögliche Ausnutzung der Dachflächen für die Stromgewinnung und einen hauseigenen Batteriespeicher energetisch unabhängiger werden. Zudem wurde das Rathaus mit einer Notstromeinspeisung ausgestattet, um im Katastrophenfall oder bei einem Blackout arbeitsfähig zu bleiben. Bürgermeister Stefan Rottmann betont, dass sich die Maßnahmen auf das Äußere beschränken, da der Innenzustand des Gebäudes weiterhin sehr gut gepflegt ist.

    Der Bauausschuss hat die Gewerke für die Elektroarbeiten, die PV-Anlage und den Sonnenschutz bereits vergeben, wobei insgesamt rund 600.000 Euro investiert werden. Die Baustelle wird durch Bauzaunbanner einer Fotoausstellung verschönert, die zuvor am Ellertshäuser See zu sehen waren. Die Maßnahme, die vom Ratsgremium einstimmig beschlossen wurde, soll noch in diesem Jahr vollständig abgeschlossen werden.

