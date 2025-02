61-Jähriger vermisst – Wer kann Hinweise geben?

BASTHEIM, LKR. RHÖN-GRABFELD – Seit Mittwochnachmittag wird der 61-jährige Detlef W. vermisst. Die Polizei schließt nicht aus, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet, und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zuletzt wurde Detlef W. am Mittwoch gegen 12:30 Uhr in der Obdachlosenunterkunft im Simonshof gesehen. Als er am Donnerstag zu den gewohnten Essenszeiten nicht erschien, meldete die Einrichtung ihn als vermisst. Aufgrund seiner gesundheitlichen Situation besteht die Möglichkeit, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Bisher sind keine weiteren Anlaufstellen bekannt, die Aufschluss über seinen Aufenthaltsort geben könnten.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

180 cm groß

Kräftige Statur

Braune, grau-melierte Haare mit Geheimratsecken

Vollbart

Brillenträger

Führt vermutlich eine beige/graue Tragetasche mit sich

Die Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale sucht derzeit intensiv nach dem Vermissten und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 09771/606-0 entgegen.