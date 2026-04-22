Auto IU

61-Jähriger vermisst: Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Thomas H. geben?

22. April 2026Letztes Update 22. April 2026
61-Jähriger vermisst: Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Thomas H. geben?
Foto: Polizei
Sparkasse

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART – Seit Montagmorgen wird der 61-jährige Thomas H. vermisst. Die Polizei Marktheidenfeld hat bereits umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet und bittet die Bevölkerung dringend um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann.

Zuletzt wurde Thomas H. gegen 05:30 Uhr im Bereich der Rotkreuzstraße gesehen, von wo er sich mit seinem Fahrzeug entfernte. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Vermisste in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, ist schnelles Handeln erforderlich. Er ist vermutlich mit seinem schwarzen VW Golf unterwegs.

Personenbeschreibung und Fahrzeugdetails

Weißt Du...
Kulturamt Haßfurt Events - Faltermeier

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Das könnte Dich auch interessieren:

DEINE NEUE LIEBLINGS-LEGGINGS: Perfekter Halt und butterweicher Komfort

Du suchst eine Leggings, die nicht nur alles mitmacht, sondern dich auch noch fantastisch aussehen lässt? Die High Waist Leggings von SINOPHANT passen sich dank ihres hochelastischen Designs deinem Körper individuell an und formen eine wunderschöne Silhouette. Genieß das Gefühl von butterweichem Sto

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

  • Fahrzeug: Schwarzer VW Golf mit dem Kennzeichen MSP

  • Bekleidung: Arbeitshose mit auffälligen Reflektoren an den Kniekehlen, dunkle kurze Jacke, dunkle Schuhe mit weißer Sohle.

  • Mitgeführte Gegenstände: Er trägt einen Rucksack bei sich.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei bittet Personen, die Thomas H. oder seinen schwarzen VW Golf gesehen haben oder Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen können, sich umgehend zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter folgenden Nummern entgegen:

  • Polizeiinspektion Marktheidenfeld: 0931 457-2230

  • Notruf: 110

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

22. April 2026Letztes Update 22. April 2026

Mehr

Tödlicher Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 37: Pkw prallt gegen Betonwand

Tödlicher Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 37: Pkw prallt gegen Betonwand

22. April 2026
Heimsieg gegen Veitshöchheim: Schweinfurterinnen bleiben dem Spitzenreiter auf den Fersen

Heimsieg gegen Veitshöchheim: Schweinfurterinnen bleiben dem Spitzenreiter auf den Fersen

22. April 2026
Gefährliches Überholmanöver: Gefährdeter Motorradfahrer gesucht

Gefährliches Überholmanöver: Gefährdeter Motorradfahrer gesucht

22. April 2026
Erfolg gegen die Geldautomatensprengerszene: Tatverdächtiger in den Niederlanden festgenommen

Erfolg gegen die Geldautomatensprengerszene: Tatverdächtiger in den Niederlanden festgenommen

22. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)