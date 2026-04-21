61-Jähriger vermisst: Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Thomas H. geben?
MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART – Seit Montagmorgen wird der 61-jährige Thomas H. vermisst. Die Polizei Marktheidenfeld hat bereits umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet und bittet die Bevölkerung dringend um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann.
Zuletzt wurde Thomas H. gegen 05:30 Uhr im Bereich der Rotkreuzstraße gesehen, von wo er sich mit seinem Fahrzeug entfernte. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Vermisste in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, ist schnelles Handeln erforderlich. Er ist vermutlich mit seinem schwarzen VW Golf unterwegs.
Personenbeschreibung und Fahrzeugdetails
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
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Fahrzeug: Schwarzer VW Golf mit dem Kennzeichen MSP
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Bekleidung: Arbeitshose mit auffälligen Reflektoren an den Kniekehlen, dunkle kurze Jacke, dunkle Schuhe mit weißer Sohle.
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Mitgeführte Gegenstände: Er trägt einen Rucksack bei sich.
Zeugenaufruf der Polizei
Die Polizei bittet Personen, die Thomas H. oder seinen schwarzen VW Golf gesehen haben oder Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen können, sich umgehend zu melden.
Hinweise nimmt die Polizei unter folgenden Nummern entgegen:
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Polizeiinspektion Marktheidenfeld: 0931 457-2230
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Notruf: 110
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