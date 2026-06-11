61-Jähriger Vermisster tot geborgen
MARKTHEIDENFELD – Die seit dem 21. April 2026 andauernde Suche nach einem 61-jährigen Mann aus Marktheidenfeld konnte eingestellt werden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Vermisste leider nur noch tot aufgefunden.
Sachverhalt
Am 23. Mai 2026 wurde im Main bei Hafenlohr eine leblose Person entdeckt und mit Unterstützung der Wasserwacht geborgen. Die zwischenzeitlichen Ermittlungen und die Identifizierung ergaben zweifelsfrei, dass es sich bei dem Verstorbenen um den seit April vermissten 61-Jährigen handelt.
Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen
Nach dem aktuellen Kenntnisstand der Polizei liegen keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden oder ein Unfallgeschehen vor. Die umfangreichen Suchmaßnahmen, die seit dem Verschwinden des Mannes am 21. April eingeleitet worden waren, sind damit beendet.
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