66-Jähriger wird in seiner Wohnung überfallen – Täter flüchten ohne Beute – Polizei sucht Zeugen

WÜRZBURG – In der Sanderaustraße kam es am Samstagabend zu einem Raubüberfall in der Wohnung eines 66-Jährigen. Zwei bislang unbekannte Täter drangen in die Wohnung des Mannes ein, fesselten ihn und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ohne Beute verließen sie schließlich den Tatort und flohen in unbekannte Richtung.

Nach ersten Ermittlungen klingelten die Täter gegen 21:30 Uhr an der Wohnung des Opfers. Der 66-Jährige öffnete sowohl die Haustür als auch die Wohnungstür, woraufhin die Männer ihn in die Wohnung zurückdrängten. Nachdem sie erfolglos nach Wertgegenständen gesucht hatten, ließen sie den Mann gefesselt zurück. Das Opfer konnte sich jedoch schnell aus der lockeren Fesselung befreien und seinen Nachbarn informieren, der die Polizei alarmierte.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

männlich, etwa 25 Jahre alt

einer trug eine blaue Jacke, der andere eine schwarze Jacke

beide sprachen hochdeutsch

Kapuzen waren über die Köpfe bzw. ins Gesicht gezogen

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Würzburger Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit ungewöhnliche Beobachtungen in der Neubergstraße gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.