67-Jähriger verstirbt noch an der Unfallstelle: Kleintransporter gerät in Gegenverkehr und kollidiert mit Sattelzug

ZELLINGEN – OT RETZBACH, LKR. MAIN-SPESSART. Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Freitagvormittag auf der B 27 bei Retzbach gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 67-Jähriger mit seinem Kleintransporter nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem in Richtung Würzburg fahrenden Sattelzug. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Fahrers des Kleintransporters feststellen.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizeiinspektion Karlstadt befuhr der 67-Jährige gegen 09:30 Uhr die B 27 von Würzburg in Richtung Karlstadt. Auf Höhe Retzbach kam er in einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr ab und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug. In der weiteren Folge kam der Lastwagen ebenfalls nach links ab und stieß mit einem weiteren Kleintransporter zusammen. Ein in Richtung Würzburg fahrender Motorradfahrer musste stark abbremsen, verlor beim Ausweichen die Kontrolle über sein Krad und stürzte.

Für den 67-jährigen Fahrer des Kleintransporters kam leider jede Hilfe zu spät, sodass der alarmierte Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen konnte. Der Fahrer des Sattelzuges erlitt schwere Verletzungen und kam nach der medizinischen Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt in ein Krankenhaus. Glimpflicher ging der Unfall für den Fahrer des zweiten Kleintransporters, der leichte Verletzungen erlitt und den Motorradfahrer aus, der unverletzt blieb.

Aufgabe der Polizeiinspektion Karlstadt ist es nun, den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Für die Dauer der Unfallaufnahme, Abschleppung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn musste die B 27 über mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in der Region führte.

Neben den regionalen Feuerwehren waren der Rettungsdienst mit einem Notarzt, die Straßenmeisterei und die Polizeiinspektionen Karlstadt sowie Würzburg-Land an dem Einsatz beteiligt.