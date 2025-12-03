68-Jähriger vermisst – Wer kann Hinweise geben?

WÜRZBURG, OT GROMBÜHL – Seit Mittwochvormittag wird ein 68-Jähriger vermisst. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ist auf der Suche nach dem Mann und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der vermisste Leonhard T. wurde zuletzt am Mittwochvormittag im Bereich des Margarete-Höppel-Platzes gesehen. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Ermittlungen ergaben, dass sich mögliche Anlaufadressen im Bereich Würzburg-Heuchelhof und Ochsenfurt befinden.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

186 cm groß und kräftige Statur

Bekleidet mit schwarzem Parka, rotem Oberteil, Blue Jeans und schwarzen Schuhen

Trägt Brille und Schnurrbart

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt führt derzeit umfangreiche Suchmaßnahmen durch und hofft hierbei auf die Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise werden telefonisch unter 0931/457-2230 entgegengenommen.