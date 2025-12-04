Auto IU

68-Jähriger vermisst – Wer kann Hinweise geben?

4. Dezember 2025Letztes Update 4. Dezember 2025
Foto: Polizei
Sparkasse

WÜRZBURG, OT GROMBÜHL – Seit Mittwochvormittag wird ein 68-Jähriger vermisst. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ist auf der Suche nach dem Mann und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der vermisste Leonhard T. wurde zuletzt am Mittwochvormittag im Bereich des Margarete-Höppel-Platzes gesehen. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Ermittlungen ergaben, dass sich mögliche Anlaufadressen im Bereich Würzburg-Heuchelhof und Ochsenfurt befinden.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

Mehr
  • 186 cm groß und kräftige Statur
  • Bekleidet mit schwarzem Parka, rotem Oberteil, Blue Jeans und schwarzen Schuhen
  • Trägt Brille und Schnurrbart

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt führt derzeit umfangreiche Suchmaßnahmen durch und hofft hierbei auf die Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise werden telefonisch unter 0931/457-2230 entgegengenommen.

VERMISST - Bitte helft mit!
Dein Ding
Mobilität im Landkreis Schweinfurt
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

4. Dezember 2025Letztes Update 4. Dezember 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)