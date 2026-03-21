68. Veitshöchheimer Weinbautage: Impulse für Innovation und Resilienz
VEITSHÖCHHEIM IM LANDKREIS WÜRZBURG – Unter dem Leitthema „Zukunft gestalten: Innovation, Effizienz und Resilienz in der Weinwirtschaft“ fanden am 10. und 11. März 2026 die 68. Veitshöchheimer Weinbautage in den Mainfrankensälen statt. Rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer informierten sich bei der gemeinsamen Veranstaltung der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG), des Fränkischen Weinbauverbandes und des Verbandes Ehemaliger Veitshöchheimer über aktuelle Strategien zur Bewältigung der Branchenkrise.
Im Fokus der zweitägigen Fachtagung standen moderne Vermarktungsansätze für die „Gen Z“, betriebswirtschaftliche Analysen zum Strukturwandel sowie technische Innovationen im Weinbau. Während der erste Tag fachliche Impulse zu Themen wie digitaler Bewässerung und effizienter Steillagenbewirtschaftung lieferte, widmete sich der zweite Tag schwerpunktmäßig dem „Herkunftsmodell Franken“. Die Veranstaltung markierte zudem einen emotionalen Wendepunkt, da Artur Steinmann sein letztes Statement als Präsident des Fränkischen Weinbauverbandes im Rahmen dieser Tagung abgab.
Die Schwerpunkte der Weinwirtschaftstage im Überblick:
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Vermarktung & Strategie: Melanie Broyé-Engelkes (DWI) präsentierte neue Kommunikationswege, um junge Zielgruppen emotional zu erreichen.
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Effizienz im Anbau: Experten referierten über kostengünstige Produktionssysteme wie den Minimalschnitt in Steillagen und optimierte Bodenbearbeitung.
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Digitalisierung: Vorstellung eines digitalen Wasserhaushaltsmodells zur präzisen Steuerung der Bewässerung und Ressourcenschonung.
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Herkunftsmodell Franken: Intensive Betrachtung der qualitativen Differenzierung zwischen Gebiets-, Orts- und Lagenweinen.
Den traditionellen Abschluss bildete die Lehrweinprobe unter dem Motto „Herkunft schmeckbar machen“. Dabei verkosteten die Teilnehmer zwölf Weine fränkischer Betriebe in sechs Durchgängen. Mittels einer digitalen Abstimmung per Handy beurteilten die Winzerinnen und Winzer die Unterschiede zwischen den verschiedenen Herkunftsebenen, während Kellermeister der beteiligten Betriebe fachliche Hintergrundinformationen lieferten.
Weitere Informationen zu den Forschungsergebnissen und Projekten der LWG finden Interessierte unter:
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