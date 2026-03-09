Auto IU

68. Veitshöchheimer Weinbautage in den Mainfrankensälen

68. Veitshöchheimer Weinbautage in den Mainfrankensälen
VEITSHÖCHHEIM IM LANDKREIS WÜRZBURG – Am 10. und 11. März 2026 findet zum 68. Mal die zweitägige Fachveranstaltung für die bayerische Winzerschaft statt, bei der aktuelle Themen der Weinbaupolitik, Vermarktung und Oenologie im Fokus stehen. Experten der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) sowie externe Referenten präsentieren hierbei neueste Versuchsergebnisse und Zukunftsvisionen für die Branche.

Ein zentraler Schwerpunkt der Tagung widmet sich Strategien für den betrieblichen Erfolg in Krisenzeiten sowie effizienten Produktionsprozessen. Am zweiten Tagungstag steht die „Herkunft Franken“ im Mittelpunkt, wobei Themen wie Crémant Franken und betriebswirtschaftliche Modelle fachlich beleuchtet und durch eine begleitende Lehrweinprobe sensorisch erlebbar gemacht werden.

Flankiert wird die Tagung von einer kostenlosen Fachausstellung im Foyer und im Freigelände, bei der sich Besucher über Angebote von Herstellern und Lieferfirmen informieren können. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 € pro Tag, während die Lehrweinprobe mit 30 € berechnet wird.

Weitere Informationen zur Veranstaltung:

www.lwg.bayern.de/weinbau/392166

Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)