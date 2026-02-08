7.000 Euro Schaden in Gerolzhofen – Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

GEROLZHOFEN, LKR. SCHWEINFURT. Zwischen Donnerstag, 17:45 Uhr, und Freitag, 19:00 Uhr, wurde ein schwarzer Opel auf einem Supermarktparkplatz in der Frankenwinheimer Straße bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Die Höhe des Schadens wird auf 7.000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter Tel. 09382/940-0 entgegen.