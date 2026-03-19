Auto IU

7-jähriger Radfahrer bei Unfall mit Pkw verletzt

19. März 2026Letztes Update 19. März 2026
7-jähriger Radfahrer bei Unfall mit Pkw verletzt
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

GIEBELSTADT IM LANDKREIS WÜRZBURG – Am Mittwochnachmittag ist es in der Flugplatzstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 7-jährigen Jungen auf einem Mountainbike und einem Autofahrer gekommen. Der Junge war auf dem Gehweg in Richtung Stadtmitte unterwegs, als ein von rechts aus dem Akazienweg einfahrendes Auto mit ihm zusammenstieß.

Nach dem Zusammenstoß erkundigte sich der Fahrer des mutmaßlich roten Pkw kurz nach dem Befinden des Kindes. Da der 7-Jährige angab, dass es ihm gut gehe, setzte der Mann seine Fahrt fort. Im Nachgang musste der Junge jedoch aufgrund leichter Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Johanniter Hausnotruf testen

Die Polizei Ochsenfurt ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen Unbekannt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Die 10 beliebtesten Küchen-Produkte bei Amazon

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ochsenfurt unter folgender Telefonnummer entgegen: 09331/8741-0

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

19. März 2026Letztes Update 19. März 2026

Mehr

Sennfeld räumt auf: Große Flurreinigung am 21. März

Sennfeld räumt auf: Große Flurreinigung am 21. März

19. März 2026
Recycling für die Energiewende: Kühltürme aus Grafenrheinfeld werden zu Baustoff für SuedLink

Recycling für die Energiewende: Kühltürme aus Grafenrheinfeld werden zu Baustoff für SuedLink

19. März 2026
Vater-Sohn-Abenteuer im Mai: Kommunale Jugendarbeit lädt zu Erlebnistagen nach Reichmannshausen

Vater-Sohn-Abenteuer im Mai: Kommunale Jugendarbeit lädt zu Erlebnistagen nach Reichmannshausen

19. März 2026
Unbekannte entwenden Kennzeichen und begehen einen Tankbetrug

Unbekannte entwenden Kennzeichen und begehen einen Tankbetrug

19. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)