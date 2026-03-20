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7-jähriger Radfahrer bei Unfall mit Pkw verletzt

20. März 2026Letztes Update 20. März 2026
7-jähriger Radfahrer bei Unfall mit Pkw verletzt
Symbolfoto: 2fly4
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GIEBELSTADT IM LANDKREIS WÜRZBURG – Am Mittwochnachmittag ist es in der Flugplatzstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 7-jährigen Jungen auf einem Mountainbike und einem Autofahrer gekommen. Der Junge war auf dem Gehweg in Richtung Stadtmitte unterwegs, als ein von rechts aus dem Akazienweg einfahrendes Auto mit ihm zusammenstieß.

Nach dem Zusammenstoß erkundigte sich der Fahrer des mutmaßlich roten Pkw kurz nach dem Befinden des Kindes. Da der 7-Jährige angab, dass es ihm gut gehe, setzte der Mann seine Fahrt fort. Im Nachgang musste der Junge jedoch aufgrund leichter Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

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Die Polizei Ochsenfurt ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen Unbekannt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ochsenfurt unter folgender Telefonnummer entgegen: 09331/8741-0

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