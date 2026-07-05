70-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß

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WIESEN, LKR. ASCHAFFENBURG – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2305 zwischen Wiesen und Frammersbach ist am Samstagmittag ein 70-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Mann geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 70-jährige Deutsche gegen 12.20 Uhr mit seinem Motorrad im Wiesener Forst unterwegs. In einer Linkskurve geriet er aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem Peugeot einer 47-jährigen Autofahrerin zusammen.

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Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer mit seinem Fahrzeug in den Straßengraben geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Trotz des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

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Die Polizeiinspektion Alzenau übernahm die Unfallaufnahme. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der genauen Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Feuerwehren aus der Umgebung unterstützten die Einsatzkräfte bei der Verkehrsregelung während der Vollsperrung der Staatsstraße.