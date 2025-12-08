71-Jähriger unter Alkohol fährt in Würzburg „wild“ durch die Gegend

WÜRZBURG / INNENSTADT – Auf einem Parkplatz am Willy-Brandt-Kai, unterhalb der Löwenbrücke, wurde am Sonntagabend, gegen 17:45 Uhr, eine 71-jährige deutsche Fahrerin eines roten Opels schlafend hinter ihrem Steuer festgestellt.

Zuvor wurde gemeldet, dass ein roter Opel im Bereich Max-Mohr-Straße und Sanderglacisstraße sehr auffällig und unsicher fuhr. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ist nun auf der Suche nach anderen Verkehrsteilnehmern, die durch das Verhalten der Frau gefährdet wurden, oder Zeugen, die Angaben zur Fahrweise machen können.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.