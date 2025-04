72.000 Videos auf Darknet-Servern – Mehrere Kinder mussten dem Jugendamt übergeben werden

MÜNCHEN / BAMBERG – Nach intensiven Ermittlungen des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA) und der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg konnten zahlreiche Nutzer einer Darknet-Streamingplattform identifiziert werden, die kinderpornografische Inhalte verbreitete. Die internationale Zusammenarbeit führte zu Durchsuchungen in 31 Staaten.

Seit Anfang 2022 stand die Darknet-Plattform „KidFlix“ im Fokus der Ermittlungen. Im Gegensatz zu anderen bekannten Plattformen setzte sie verstärkt auf das Streaming von Missbrauchsvideos. Nutzer konnten sich gegen Bezahlung mit Kryptowährungen Zugang zu über 91.000 Videos verschaffen.

Die Ermittlungen, unterstützt von Behörden in den Niederlanden und der Schweiz, richteten sich gegen die Betreiber und rund 190.000 registrierte Nutzer. Bisher konnten weltweit 1.393 Tatverdächtige identifiziert werden. Besonders die Rückverfolgung von Kryptowährungszahlungen war ein entscheidender Faktor, um trotz Verschleierungstechniken Verdächtige ausfindig zu machen.

Während des gesamten Verfahrens wurden erkannte Gefahren für Kinder sofort angegangen. Sobald bekannt wurde, dass Tatverdächtige mit Kindern zusammenlebten, wurden umgehend Schutzmaßnahmen eingeleitet. In Deutschland wurden unter anderem in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg missbrauchte Kinder identifiziert und in Obhut genommen.

Im Zuge der Ermittlungen kam es zu mehreren Festnahmen:

Im Januar 2024 wurde in Chemnitz ein 36-Jähriger verhaftet, der auf der Plattform nach Missbrauchsopfern suchte. Sein minderjähriger Sohn wurde dem Jugendamt übergeben.

Am 24. Januar 2025 durchsuchte die Polizei in Mittelfranken die Wohnung eines 30-Jährigen. Da dieser mit zwei minderjährigen Kindern in einem Haushalt lebte, wurden diese umgehend in die Obhut des Jugendamts gegeben.

Am 10. März 2025 wurde ein 52-Jähriger in Hannover festgenommen. Bei ihm fanden Ermittler über 70 Datenträger, eine kindlich gestaltete Sexpuppe sowie Betäubungsmittel.

Am 11. März 2025 beschlagnahmten niederländische Behörden den Server mit rund 72.000 Videos.

Die Operation „OP Stream“ wurde von Europol koordiniert und betraf 38 Länder. Allein in Deutschland fanden in 13 Bundesländern 96 Durchsuchungen statt, wobei gegen 103 Verdächtige ermittelt wird.

Die Identifizierung der Betreiber der Plattform dauert an.