72-Jähriger wendet auf A3 auf – Verkehrspolizei sucht mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer

WERTHEIM, LKR. MAIN-TAUBER-KREIS – Ein 72-jähriger Fahrer wendete auf der A3 in Richtung Passau/Linz, nachdem er bereits mit einer unsicheren Fahrweise auffiel. Ein aufmerksamer Lkw-Fahrer stoppte das Fahrzeug. Die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried stellte den Fahrzeugschlüssel vor Ort sicher. Mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer sowie Zeugen werden gebeten sich zu melden.

Am Montag, gegen 14:00 Uhr, meldete ein aufmerksamer Lkw-Fahrer einen Pkw, der auf der A3 in Richtung Passau/Linz mit einer auffälligen Fahrweise unterwegs sei. Der Fahrzeugführer, ein 72-jähriger Ukrainer pendelte zunächst zwischen dem rechten Fahrstreifen und dem Seitenstreifen. An der Anschlussstelle Wertheim verließ der Mann die Autobahn, wendete jedoch im Abfahrtsbereich und fuhr zurück auf die A3.

Der Senior fuhr anschließend bis zur Mitte des Beschleunigungsstreifens und hielt dort schließlich sein Fahrzeug an. Nach kurzer Zeit setzte er seine Fahrt fort, wendete den Pkw über den rechten und den mittleren Fahrstreifen, bevor er mit Schrittgeschwindigkeit in entgegengesetzter Richtung weiterfuhr.

Der Lkw-Fahrer, der zwischenzeitlich die Polizei informiert und das Geschehen beobachtet hatte, dirigierte daraufhin mittels Handzeichen den 72-Jährigen auf den Seitenstreifen und forderte ihn somit zum Anhalten auf.

Bei Eintreffen der Streife der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried konnte der Pkw in entgegensetzte Fahrtrichtung auf dem Standstreifen festgestellt werden. Aus Gründen der Verkehrssicherheit und zur Verhinderung weiterer Gefährdungen wurde der Fahrzeugschlüssel des Fahrers sichergestellt. Die genauen Hintergründe für das Fahrmanöver sind aktuell noch unklar. Es ergaben sich keine Hinweise auf Alkohol oder Drogenkonsum.

Die Beamten haben in dem Fall die Ermittlungen aufgenommen und bitten, mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried unter der Tel. 09302/910-0 zu melden.