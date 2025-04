73-Jähriger mit E-Scooter und Alkohol – Das kann ja fast nur schief gehen…

KARLSTADT – Am Donnerstagnachmittag gegen 17:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Brücke der Oberen Torstraße in Karlstadt. Ein 73-jähriger E-Scooter-Fahrer wollte vom Gehweg die Fahrbahn überqueren, verlor jedoch an der Bordsteinkante das Gleichgewicht und stürzte.

Dabei zog er sich eine blutende Wunde an der rechten Hand zu, die durch die Besatzung eines Rettungswagens medizinisch versorgt wurde. Bei der anschließenden Untersuchung stellten die Einsatzkräfte zudem einen Atemalkoholwert von über 1,5 Promille fest.

Nach der Erstversorgung musste sich der 73-Jährige einer Blutentnahme in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Karlstadt unterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, da für E-Scooter die gleichen Promillegrenzen gelten wie für Kraftfahrzeuge.