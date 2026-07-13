74-jährige Fußgängerin nach Verkehrsunfall verstorben

WÜRZBURG / HEUCHELHOF – Eine 74-jährige Fußgängerin ist nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Würzburg ermitteln zum genauen Unfallhergang.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 34-jähriger deutsch-russischer Autofahrer gegen 6:50 Uhr vom Straßburger Ring nach links in die Heuchelhofstraße abbiegen. Dabei erfasste er die 74-jährige Frau, die die Heuchelhofstraße an einer Fußgängerfurt überquerte.

Die Fußgängerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb sie am Freitag an den Folgen ihrer Verletzungen.

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Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.