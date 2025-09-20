74-Jähriger Motorradfahrer verstirbt nach Unfall am Freitag
WINTERHAUSEN – In den frühen Morgenstunden wurde bekannt, dass der 74-jährige Motorradfahrer, der am Freitagabend in der Gemarkung Winterhausen in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt war, seinen Verletzungen erlegen ist. Der Mann verstarb in der Nacht in einem Krankenhaus.
Am Freitagabend war der 74-jähriger Motorradfahrer aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war auf der Staatsstraße zwischen Winterhausen und Heidingsfeld unterwegs. Verkehrsteilnehmer wurden auf den Verletzten aufmerksam und verständigten die Rettungskräfte. Die Ermittlungen zur Unfallursache führt die Polizeiinspektion Ochsenfurt.
Nach ersten Erkenntnissen zum Unfallhergang fuhr der Mann gegen 19.40 Uhr, mit seinem Motorrad von Winterhausen in Richtung Heidingsfeld. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann von der Fahrbahn ab und stürzte in ein angrenzendes Feld. Hierbei zog sich der 74-Jährige dem Sachstand nach schwere Verletzungen zu. Verkehrsteilnehmer fanden den Verletzten auf und reagierten richtig, setzten den Notruf ab und kümmerten sich um den Verletzten. Die Helfer vor Ort (HVO) der Feuerwehr Sommerhausen, wie auch die Feuerwehr Winterhausen waren umgehend an der Unfallstelle und leisteten eine erste Notversorgung. Der Mann wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
Beamte der Polizeiinspektion Ochsenfurt haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bitten hierzu auch um Hinweise aus der Bevölkerung.
- Verkehrsteilnehmer, die zur fraglichen Zeit in dem Bereich unterwegs waren und ggf. sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09331 / 8741-0 mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt in Verbindung zu setzen.
Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Fahrbahn war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme für rund drei Stunden gesperrt.
