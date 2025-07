75 JAHRE SKK Doppelturm in Grafenrheinfeld

GRAFENRHEINFELD – Ein Dreifach-Erfolg zum Jubiläum: Der SKK Doppelturm feiert 75 Jahre Vereinsgeschichte mit drei Meistertiteln

Wenn ein Verein auf 75 Jahre Bestehen zurückblickt, ist das ein stolzer Meilenstein. Wenn im selben Jahr gleich drei Mannschaften Meister werden, wird aus diesem Jubiläum ein echtes Fest der Superlative – so geschehen beim Sportkegelklub Doppelturm.

Die Jubiläumsfeier begann mit einem offiziellen Empfang im Rathaus. Gemeinsam mit den beiden Vorsitzenden Andreas Kuntschar und Jenny Mauder wurden die drei erfolgreichen Teams gewürdigt. Die erste Herrenmannschaft errang souverän die Meisterschaft in der Bezirksoberliga Unterfranken und steigt erstmals in die Landesliga Nord auf – ein historischer Erfolg für den Verein. Auch die gemischte Mannschaft krönte ihre Saison mit dem Titel in der Kreisklasse A Ost, während die Jugendmannschaft mit starkem Teamgeist die Bezirksliga Süd für sich entschied.

Eine besondere Anekdote lieferte die Herrenmannschaft: Ihr „Geheimrezept“ für den Erfolg? Ein Glas Essiggurken vor jedem Spiel. Der neue Slogan: Gurkensaft bringt Kegelkraft. Zur Belohnung gab es beim Empfang eine Magnum-Dose Essiggurken – symbolisch für den Vorrat zur kommenden Saison.

Der SKK Doppelturm wurde am 8. Juli 1950 im Gasthaus zum Hirschen gegründet. Namen wie Edwin Breitenbach, Dyonis Deinhart, Werner Koch, Bruno Lorenz und Walter Werner stehen für die Anfänge des Vereins. Besonders bemerkenswert: In 75 Jahren hatte der Verein nur zwei Kassierer – Walter Werner und heute Stefan Grafe – ein Sinnbild für Beständigkeit und Vertrauen.

Der Weg von der Ein-Bahnanlage im Hirschen-Garten über eine Zwischenstation in Bergrheinfeld bis hin zur heutigen Vier-Bahnen-Anlage war geprägt von Engagement und Vision. Der Umbau 1993 mit einem Investitionsvolumen von 120.000 DM markierte einen weiteren Meilenstein.

Nach dem Rathaus-Empfang folgte ein geselliges Beisammensein im Vereinsheim. Gäste der befreundeten Kegelvereine Gut Holz Kleinsteinach und Scharfes Eck Röthlein wurden ebenso begrüßt wie die Sieger des Freundschaftsturniers. Die Atmosphäre war geprägt von Verbundenheit, Freude und Keglerstolz.

Mit rund 110 Mitgliedern und einer der größten Jugendabteilungen in Unterfranken steht der Verein beispielhaft für eine generationenübergreifende, aktive Gemeinschaft. Und auch die kleinen Geschichten bleiben unvergessen: Der Kegler-Achterruf Hossa, inzwischen international im Einsatz, stammt von Walter Lutz, dem Sohn des Hirschenwirtes.

Zum Jubiläum wurde eines deutlich: Der SKK Doppelturm hat nicht nur sportlich überzeugt, sondern Herzen berührt. Er ist ein fester, lebendiger Bestandteil der Gemeinde – und wird es mit seinem Engagement, Teamgeist und Humor auch in Zukunft bleiben.

Gut Holz – Hossa – und auf die nächsten 75 Jahre.