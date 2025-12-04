75 Liter lebensrettende Muttermilch an 48Frühchen gespendet
WÜRZBURG – Die Kinderklinik des Universitätsklinikums Würzburg (UKW) betreibt seit November 2024 die erste Frauenmilchbank Unterfrankens. Im ersten Betriebsjahr spendeten 27 Frauen insgesamt rund 75 Liter Muttermilch, womit 48 Frühgeborene ernährt werden konnten, deren Mütter nicht oder nicht sofort stillen konnten.
Muttermilch ist für Frühgeborene von unschätzbarem Wert, da sie Nährstoffe für ein gesundes Gedeihen liefert, die Immunabwehr stärkt, die Organ- und Gehirnentwicklung fördert und das Risiko für Infektionen und Entzündungen verringert. Die Frauenmilch dient als zeitliche Überbrückung, wenn Mütter nach einer Frühgeburt nicht sofort ausreichend Milch bilden können.
Betrieb und Bilanz
Im ersten Betriebsjahr wurden die 75 Liter gespendete Frauenmilch sorgfältig untersucht, pasteurisiert und tiefgefroren, wobei strenge Qualitätsvorgaben wie bei einer Blutspende gelten.
Nutzung: Bislang profitierten 48 Frühgeborene während ihres stationären Aufenthalts in der Kinderklinik von der frühzeitigen Muttermilchgabe.
Menge: 75 Liter erscheinen zwar gering, jedoch erhalten Frühgeborene in den ersten Lebenstagen im Schnitt nur je einen Milliliter Muttermilch, zwölf Mal täglich.
PD Dr. Christine Silwedel, Oberärztin für die Frauenmilchbank, zog eine positive Bilanz und betonte, dass sich der administrative, logistische und finanzielle Mehraufwand lohne, da die Frühgeborenen optimal bei ihrem Start ins Leben unterstützt werden.
Solidarität und Finanzierung
Viele Frauen, deren Kinder Spendermilch erhalten haben, werden später selbst zu Spenderinnen, sobald ihre eigene Milchbildung gut in Gang gekommen ist. Dieser solidarische Austausch wird als sehr berührend beschrieben.
Der Betrieb der Frauenmilchbank, ein Kooperationsprojekt zwischen der Kinderklinik und der Frauenklinik des UKW, wird aus eigenen Mitteln des UKW sowie durch Spenden finanziert. Der Verein „KIWI“ unterstützte bereits die Anschaffung des Pasteurisiergerätes und eines Gefrierschrankes.
Derzeit können nur Mütter Milch spenden, deren Neugeborene am UKW stationär versorgt werden.
Spendenmöglichkeit
Spenden zur Unterstützung der Frauenmilchbank sind willkommen.
Zahlungsempfänger: Universitätsklinikum Würzburg
IBAN: DE44 7909 0000 0000 1850 86
BIC: GENODEF1WU1
Verwendungszweck: Spende Finanzstelle 8693740 Frauenmilchbank
Bank: VR-Bank Würzburg eG, Theaterstraße 28, 97070 Würzburg
Weitere Informationen zur Frauenmilchbank sind unter www.ukw.de/kinderklinik/schwerpunkte/frueh-und-neugeborenenmedizin/frauenmilchbank/ zu finden.
