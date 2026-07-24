75 Nachwuchsmusiker meistern Prüfungen mit Bravour

VOLKACH, LKR. KITZINGEN – 75 Schülerinnen und Schüler der Volkacher Musikschule haben erfolgreich an den Juniorprüfungen teilgenommen und wurden für ihre musikalischen Leistungen mit Urkunden ausgezeichnet.

Die Prüfungen bildeten für viele junge Musikerinnen und Musiker den letzten musikalischen Höhepunkt vor den Sommerferien. Freiwillig stellten sie sich der Herausforderung, ein Leistungsabzeichen zu erspielen.

Zur Auswahl standen verschiedene Prüfungsstufen: „Junior 1“ als erstes motivierendes Leistungsabzeichen für jüngere Schülerinnen und Schüler, „Junior 2“ für Fortgeschrittene mit zusätzlicher Theorieprüfung und Gehörbildung sowie der praktische Teil des Bronze-Abzeichens „D1“. Dieser wird über den Nordbayerischen Musikbund (NBMB) mit einer Theorieprüfung im kommenden Frühjahr abgeschlossen.

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Schulleiterin Anna-Lena Souza Santana zeigte sich erfreut über die große Beteiligung: „Ich freue mich außerordentlich, dass sich 75 Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr mutig dieser Aufgabe gestellt haben.“

Bei den Leistungsabzeichen gehe es nicht ausschließlich um einen fehlerfreien Vortrag, sondern vor allem darum, sich einer Jury zu präsentieren, musikalische Grundlagen zu festigen und den Umgang mit Lampenfieber zu lernen. Das Vorspielen für ein Leistungsabzeichen sei eine andere Situation als ein Konzertauftritt und biete den Kindern wichtige Erfahrungen für ihre weitere musikalische Entwicklung.

Besonders stolz zeigte sich die Schulleiterin darüber, dass alle Teilnehmenden ihr Bestes gegeben hätten. Bei der Prüfung „Junior 2“ konnten ausschließlich die Bewertungen „sehr guter Erfolg“ und „guter Erfolg“ vergeben werden. Dies sei eine besondere Leistung für die gesamte Volkacher Musikschule.