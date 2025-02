77-Jähriger missachtet Vorfahrt und verursacht 15.000 Euro Schaden

MELLRICHSTADT – Vorfahrtsverstoß führt zu Unfall mit Leichtverletzter

An der Kreuzung der Oberstreuer Straße und der Bergstraße in Mellrichstadt kam es am Montagmorgen um 09:45 Uhr zu einem Unfall mit hohem Sachschaden.

Ein 77-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta missachtete die Vorfahrt eines BMW, wodurch es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Die 31-jährige BMW-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 15.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.