78. Bayerischer Heilbädertag in Bad Bocklet

BAD BOCKLET – Der Bayerische Heilbäder-Verband veranstaltet am 4. und 5. November den 78. Bayerischen Heilbädertag in Bad Bocklet. Die diesjährige Tagung steht ganz im Zeichen des Gesundheitstourismus, der Prävention und der Entwicklung neuer Kurformen. Eine besondere Rolle spielen dabei aktuelle Trends und Herausforderungen im Gesundheitswesen.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung ist die öffentliche Mitgliederversammlung am Montag, bei der die Bayerische Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus, Michaela Kaniber, als Festrednerin auftreten wird. Im Anschluss daran wird Prof. Dr. Thomas Keil vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit über neue Ergebnisse in der Präventionsforschung am Institut für Evidenzbasierte Kurortmedizin (IKOM) sprechen.

Ein zentrales Thema der Tagung ist die Reaktion auf die Veränderungen in der Arbeitswelt. Landrat Peter Berek, Vorsitzender des Verbandes, betont die Notwendigkeit, flexible Modelle zu entwickeln, die eine Verbindung von Kur und Arbeit ermöglichen. In diesem Kontext wird ein Projekt zur „Gesundheitsorientierten (Co-) Workation“ vorgestellt, das in Zusammenarbeit mit dem Institut CENTOURIS der Universität Passau entwickelt wurde.

Darüber hinaus wird Landschaftsplanerin Eva Robl erläutern, wie natürliche Landschaftsräume, wie Wälder, in die Entwicklung neuer Angebote in Kurorten und Heilbädern eingebunden werden können.

Am 5. November folgt eine nicht-öffentliche Mitgliederversammlung, zu der 100 Vertreterinnen und Vertreter aus 48 bayerischen Heilbädern und Kurorten erwartet werden.