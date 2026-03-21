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79-Jähriger leblos aufgefunden – Widerruf der Vermisstenfahndung

21. März 2026Letztes Update 21. März 2026
79-Jähriger leblos aufgefunden – Widerruf der Vermisstenfahndung
Bild von Joe auf Pixabay
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MARKTBREIT IM LANDKREIS KITZINGEN – Der seit dem 27. Februar 2026 vermisste 79-jährige Mann konnte am Donnerstagabend leblos im Main bei Marktbreit aufgefunden werden.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Seniors.

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Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. 09321/141-0 entgegen.

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