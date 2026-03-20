79-Jähriger leblos aufgefunden – Widerruf der Vermisstenfahndung

MARKTBREIT IM LANDKREIS KITZINGEN – Der seit dem 27. Februar 2026 vermisste 79-jährige Mann konnte am Donnerstagabend leblos im Main bei Marktbreit aufgefunden werden.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Seniors.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. 09321/141-0 entgegen.

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