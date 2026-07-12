Auto IU

79-Jähriger tot in Wohnhaus gefunden – Tatverdächtige festgenommen

12. Juli 2026Letztes Update 12. Juli 2026
79-Jähriger tot in Wohnhaus gefunden – Tatverdächtige festgenommen
Foto: Pixabay / schauhi
Sparkasse

SULZHEIM, OT ALITZHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Ein 79-jähriger Mann ist am Sonntagmorgen leblos in seiner Wohnung aufgefunden worden. Nach ersten Ermittlungen geht die Kriminalpolizei Schweinfurt von einem Tötungsdelikt im häuslichen Umfeld aus. Eine 75-jährige Frau wurde vorläufig festgenommen.

Der Mann wurde gegen 8:00 Uhr in dem Wohnhaus entdeckt. Im Zuge der ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der 79-Jährige gewaltsam ums Leben gekommen sein könnte.

Newsallianz
Verstrickt und zugenäht

Die Kriminalpolizei Schweinfurt führt die Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt. Gegen eine 75-jährige Deutsche besteht nach Angaben der Ermittler ein dringender Tatverdacht. Sie wurde vorläufig festgenommen und soll am Montag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Schweinfurt vorgeführt werden.

Das könnte Dich auch interessieren:

Barbecue-Messer von Paul Adrian adeln das Grillgut

Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Brot – ein perfekt zubereitetes Grillgericht verdient eine ebenso leidenschaftliche Vorbereitung und Präsentation. Mit den meisterhaft gefertigten Barbecue-Messern der Solinger Manufaktur PAUL ADRIAN wird das Tranchieren und Anrichten zu einem Teil des kulinarischen Ge

Eisgeliebt in Schweinfurt - Premium-Eis
Mehr

Zu den Hintergründen der Tat machten die Ermittlungsbehörden bislang keine weiteren Angaben. Die Ermittlungen dauern an.


Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

12. Juli 2026Letztes Update 12. Juli 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)