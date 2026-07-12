79-Jähriger tot in Wohnhaus gefunden – Tatverdächtige festgenommen

SULZHEIM, OT ALITZHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Ein 79-jähriger Mann ist am Sonntagmorgen leblos in seiner Wohnung aufgefunden worden. Nach ersten Ermittlungen geht die Kriminalpolizei Schweinfurt von einem Tötungsdelikt im häuslichen Umfeld aus. Eine 75-jährige Frau wurde vorläufig festgenommen.

Der Mann wurde gegen 8:00 Uhr in dem Wohnhaus entdeckt. Im Zuge der ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der 79-Jährige gewaltsam ums Leben gekommen sein könnte.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt führt die Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt. Gegen eine 75-jährige Deutsche besteht nach Angaben der Ermittler ein dringender Tatverdacht. Sie wurde vorläufig festgenommen und soll am Montag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Schweinfurt vorgeführt werden.

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Zu den Hintergründen der Tat machten die Ermittlungsbehörden bislang keine weiteren Angaben. Die Ermittlungen dauern an.