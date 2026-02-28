Auto IU

79-Jähriger vermisst – Wer kann Hinweise geben?

28. Februar 2026Letztes Update 28. Februar 2026
79-Jähriger vermisst – Wer kann Hinweise geben?
Foto: Polizei Unterfranken
MARKTBREIT IM LANDKREIS WUERZBURG – Seit Freitagvormittag wird der 79-jährige Friedrich W. vermisst, weshalb die Polizei gemeinsam mit weiteren Rettungseinheiten eine großangelegte Suche eingeleitet hat. Da sich der Senior dem aktuellen Sachstand nach in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte, wird die Bevölkerung dringend um Mithilfe gebeten.

Zuletzt hatten Angehörige am Donnerstagabend Kontakt zu Herrn W., bevor er am heutigen Freitag, den 27.02.2026, offiziell als vermisst gemeldet wurde. Der Vermisste ist etwa 170 cm groß, wiegt circa 70 kg und hat weiß-graue Haare. Informationen zu seiner aktuellen Bekleidung liegen den Ermittlern zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht vor.

Die Polizeiinspektion Kitzingen leitet die Suchmaßnahmen und bittet alle Bürgerinnen und Bürger, die den 79-Jährigen gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, sich zu melden. Du erreichst die zuständige Dienststelle unter der Telefonnummer 09321/141-0. Jeder Hinweis kann für das sichere Auffinden von Friedrich Wagner von entscheidender Bedeutung sein.

