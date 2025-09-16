Auto IU
8.000 Euro Schaden durch Sachbeschädigung an KFZ
KARLSTADT – In der Bodelschwinghstraße in Karlstadt ist am Montagnachmittag ein Mercedes mutwillig beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte die gesamte Beifahrerseite des PKW, wodurch ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro entstand. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.
Die Sachbeschädigung ereignete sich am 15. September 2025 im Zeitraum von 14:05 Uhr bis 16:04 Uhr unterhalb des Ostfriedhofs. Der Täter hinterließ großflächige Kratzer auf dem Lack.
Die Polizeiinspektion Karlstadt hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 zu melden.
