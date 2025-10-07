8.000 Euro Spende für Augsfelder Lebenshilfe-Werkstatt
RÖTHLEIN/AUGSFELD – Die ESAL Schaltanlagenbau GmbH aus Röthlein hat anlässlich ihres 30-jährigen Betriebsjubiläums eine Spendenaktion zugunsten der Werkstatt für behinderte Menschen Augsfeld der Lebenshilfe Schweinfurt durchgeführt. Durch den Verzicht auf Geschenke und eine großzügige Aufrundung durch die Geschäftsführung, Familie Kamm, konnte ein Betrag von 8.000 Euro gesammelt und an die Lebenshilfe übergeben werden.
Der Symbolscheck wurde im Rahmen des Festaktes am 19. September 2025 an Konrad Schneider, den stellvertretenden Vorsitzenden der Lebenshilfe Schweinfurt, überreicht. Die Geschäftsführung von ESAL pflegt bereits Verbindungen zur Lebenshilfe, da sie Aufträge an das Reha- und Arbeitswerk (RAW) Schweinfurt, eine weitere Werkstatt des Vereins, vergibt.
Werkstattbesuch und Spendenzweck
Eine Woche später, am vergangenen Donnerstag (25.09.2025), besuchte die Geschäftsführung von ESAL die Werkstatt Augsfeld und deren Zweigstelle in Zell. Werkstattleiter Harald Waldhäuser, Zweigstellenleiter Stephan Weidinger und Konrad Schneider zeigten den Spendern die Arbeitsplätze. Die ESAL-Geschäftsführung zeigte sich beeindruckt von der Größe, der Vielfalt der Tätigkeiten und der Arbeitsfreude der Beschäftigten.
Werkstattleiter Waldhäuser kündigte an, dass die gespendete Summe in eine Hebebühne für einen neuen Kleinbus investiert werden soll. Diese Anschaffung wird Menschen mit eingeschränkter Mobilität das Einsteigen und Mitfahren ermöglichen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!