8.000 Euro Spende für Augsfelder Lebenshilfe-Werkstatt

7. Oktober 2025Letztes Update 7. Oktober 2025
ESAL übergibt bei der Jubilarfeier einen Symbolscheck an die Werkstatt für behinderte Menschen Augsfeld (v. l.): Thorsten Kamm, Anika Kamm und Josef Kamm, die Geschäftsführung der Firma ESAL, und Konrad Schneider, der stellvertretende Vorsitzende der Lebenshilfe Schweinfurt. - Foto: Gudrun Schneider
RÖTHLEIN/AUGSFELDDie ESAL Schaltanlagenbau GmbH aus Röthlein hat anlässlich ihres 30-jährigen Betriebsjubiläums eine Spendenaktion zugunsten der Werkstatt für behinderte Menschen Augsfeld der Lebenshilfe Schweinfurt durchgeführt. Durch den Verzicht auf Geschenke und eine großzügige Aufrundung durch die Geschäftsführung, Familie Kamm, konnte ein Betrag von 8.000 Euro gesammelt und an die Lebenshilfe übergeben werden.

Der Symbolscheck wurde im Rahmen des Festaktes am 19. September 2025 an Konrad Schneider, den stellvertretenden Vorsitzenden der Lebenshilfe Schweinfurt, überreicht. Die Geschäftsführung von ESAL pflegt bereits Verbindungen zur Lebenshilfe, da sie Aufträge an das Reha- und Arbeitswerk (RAW) Schweinfurt, eine weitere Werkstatt des Vereins, vergibt.

Werkstattbesuch und Spendenzweck

Eine Woche später, am vergangenen Donnerstag (25.09.2025), besuchte die Geschäftsführung von ESAL die Werkstatt Augsfeld und deren Zweigstelle in Zell. Werkstattleiter Harald Waldhäuser, Zweigstellenleiter Stephan Weidinger und Konrad Schneider zeigten den Spendern die Arbeitsplätze. Die ESAL-Geschäftsführung zeigte sich beeindruckt von der Größe, der Vielfalt der Tätigkeiten und der Arbeitsfreude der Beschäftigten.

Werkstattleiter Waldhäuser kündigte an, dass die gespendete Summe in eine Hebebühne für einen neuen Kleinbus investiert werden soll. Diese Anschaffung wird Menschen mit eingeschränkter Mobilität das Einsteigen und Mitfahren ermöglichen.

