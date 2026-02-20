Auto IU

8.800 mal die eigenen vier Wände: Schweinfurt hat eine Wohneigentumsquote von 31,1 Prozent

8.800 mal die eigenen vier Wände: Schweinfurt hat eine Wohneigentumsquote von 31,1 Prozent
Foto: Pixabay / MasterTux
SCHWEINFURT – In Schweinfurt gibt es rund 8.800 Wohnungen und Häuser, die von ihren Eigentümern selbst bewohnt werden, was einer Wohneigentumsquote von 31,1 Prozent entspricht. Laut einer Analyse des Pestel-Instituts liegt die Stadt damit deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt von 43,5 Prozent, während insbesondere die Generation der 25- bis 40-Jährigen zunehmend den Anschluss am Immobilienmarkt verliert.

Die Experten bezeichnen die Altersgruppe der Familiengründer und Jobstarter als „Verlierer-Generation“, da steigende Kosten und fehlende staatliche Unterstützung den Erwerb von Wohneigentum erschweren. Der Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) kritisiert das Ende von Programmen wie dem Baukindergeld und fordert von der Bundesregierung neue, unbürokratische Zuschüsse sowie Niedrigzinsprogramme. Ein Startkapital für Durchschnittsverdiener sei notwendig, um jungen Menschen in Schweinfurt wieder eine Perspektive auf die eigenen vier Wände zu bieten.

Zudem betonen Fachleute wie Hannes Zapf von der DGfM, dass Wohneigentum eine entscheidende Säule der Altersvorsorge darstellt. Während Rentner in Mietverhältnissen zunehmend unter „Wohnarmut“ leiden, bietet die „Rente in Stein“ finanzielle Sicherheit im Alter. Der Verband appelliert daher an die Politik, die im Koalitionsvertrag versprochene Förderung endlich langfristig und verlässlich umzusetzen.

