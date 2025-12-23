8.820 Mini-Jobber im Landkreis Schweinfurt: Der Mindestlohn steigt um 1,08 Euro auf 13,90 Euro
LANDKREIS SCHWEINFURT – Mit der Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 13,90 Euro pro Stunde zum Januar steigt auch die Verdienstgrenze für die rund 8.820 Mini-Jobber im Landkreis Schweinfurt auf monatlich 603 Euro. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Unterfranken weist darauf hin, dass dies für geringfügig Beschäftigte bei einer konstanten Arbeitszeit von zehn Wochenstunden ein Lohnplus von etwa 47 Euro im Monat bedeutet.
Ibo Ocak, Geschäftsführer der NGG Unterfranken, betont in diesem Zusammenhang, dass Mini-Jobber rechtlich keine Beschäftigten zweiter Klasse seien. Sie hätten denselben Anspruch auf Urlaub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sowie auf tarifliche Zuschläge für Nacht- oder Wochenendarbeit wie ihre Kollegen in Vollzeit. Besonders in der Gastronomie des Landkreises, in der allein 950 Mini-Jobber tätig sind, mahnt die Gewerkschaft die Einhaltung dieser Rechte an. Ein Mini-Job dürfe nicht automatisch mit dem Mindestlohn gleichgesetzt werden, wenn für die Tätigkeit bei gleicher Qualifikation eigentlich ein höherer Stundenlohn üblich sei.
Trotz der Gehaltssteigerung betrachtet die NGG die hohe Zahl geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse kritisch. Da Mini-Jobs keinen vollen Sozialversicherungsschutz in der Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung bieten, verdrängen sie laut Ocak zunehmend reguläre, sozialversicherungspflichtige Stellen. Die Gewerkschaft spricht sich daher für eine Abschaffung des Modells in seiner jetzigen Form aus, da es oft nicht als Sprungbrett in den Arbeitsmarkt diene, sondern prekäre Beschäftigung im Niedriglohnbereich verfestige.
Ein besonderes Augenmerk legt die Gewerkschaft auf die Situation von Frauen, die im Landkreis 56 Prozent der Mini-Jobber ausmachen. Oft als vermeintlich leichter Wiedereinstieg nach der Elternzeit geplant, erweise sich der Mini-Job häufig als berufliche Sackgasse, wenn Betriebe keine Aufstockung der Stunden anbieten. Die langfristigen Folgen seien mangelnde Karrierechancen und eine drohende Altersarmut durch deutlich geringere Rentenansprüche.
