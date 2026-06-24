Auto IU

80 Jahre Mezger Bosch: Jubiläumsfeier und 6. Vespa-Treffen in Schweinfurt

24. Juni 2026Letztes Update 24. Juni 2026
80 Jahre Mezger Bosch: Jubiläumsfeier und 6. Vespa-Treffen in Schweinfurt
Foto: 2fly4
A N Z E I G E
Eisgeliebt

SCHWEINFURT – Das traditionsreiche Familienunternehmen Mezger GmbH + Co KG feiert in diesem Jahr sein 80-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass lädt das Unternehmen am Samstag, den 27. Juni 2026, zu einer großen Jubiläumsfeier ein, die gleichzeitig den Rahmen für das 6. Vespa-Treffen bildet.

Veranstaltungsinformationen

Einblicke in die Unternehmensgeschichte

Seit 1946 ist das Unternehmen in Schweinfurt ansässig und wird heute in vierter Generation geführt. Bekannt ist die Firma Mezger als kompetenter Bosch-Service und Spezialist für Kfz-Instandhaltung. Im Jahr 2014 erweiterte das Unternehmen sein Portfolio um den Vespa-Handel im Schweinfurter Hafen.

Rahmenprogramm und Unterhaltung

A N Z E I G E N
Doggenclub
Verstrickt und zugenäht

Die Jubiläumsfeier bietet ein vielfältiges Programm für alle Altersgruppen:

Das könnte Dich auch interessieren:

Barbecue-Messer von Paul Adrian adeln das Grillgut

Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Brot – ein perfekt zubereitetes Grillgericht verdient eine ebenso leidenschaftliche Vorbereitung und Präsentation. Mit den meisterhaft gefertigten Barbecue-Messern der Solinger Manufaktur PAUL ADRIAN wird das Tranchieren und Anrichten zu einem Teil des kulinarischen Ge

A N Z E I G E
Eisgeliebt in Schweinfurt - Veganes Premium-Eis

  • Live-Musik: Die Band „Forever“ sorgt für die musikalische Begleitung und Stimmung auf dem Veranstaltungsgelände.

  • Highlights: Neben dem 6. Vespa-Treffen gibt es ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen.

  • Verpflegung: Für das leibliche Wohl der Besucher ist mit einem umfangreichen Angebot an Speisen und Getränken gesorgt.

  • Familienfreundlichkeit: Auch für die jüngeren Gäste ist ein entsprechendes Unterhaltungsangebot vorgesehen.


ANZEIGE
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

24. Juni 2026Letztes Update 24. Juni 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)