80 Jahre Mezger Bosch: Jubiläumsfeier und 6. Vespa-Treffen in Schweinfurt
SCHWEINFURT – Das traditionsreiche Familienunternehmen Mezger GmbH + Co KG feiert in diesem Jahr sein 80-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass lädt das Unternehmen am Samstag, den 27. Juni 2026, zu einer großen Jubiläumsfeier ein, die gleichzeitig den Rahmen für das 6. Vespa-Treffen bildet.
Veranstaltungsinformationen
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Datum: Samstag, 27. Juni 2026
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Uhrzeit: 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr
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Ort: Firmengelände, Sven-Wingquist-Straße 2, Schweinfurt
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Eintritt: Frei
Einblicke in die Unternehmensgeschichte
Seit 1946 ist das Unternehmen in Schweinfurt ansässig und wird heute in vierter Generation geführt. Bekannt ist die Firma Mezger als kompetenter Bosch-Service und Spezialist für Kfz-Instandhaltung. Im Jahr 2014 erweiterte das Unternehmen sein Portfolio um den Vespa-Handel im Schweinfurter Hafen.
Rahmenprogramm und Unterhaltung
Die Jubiläumsfeier bietet ein vielfältiges Programm für alle Altersgruppen:
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Live-Musik: Die Band „Forever“ sorgt für die musikalische Begleitung und Stimmung auf dem Veranstaltungsgelände.
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Highlights: Neben dem 6. Vespa-Treffen gibt es ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen.
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Verpflegung: Für das leibliche Wohl der Besucher ist mit einem umfangreichen Angebot an Speisen und Getränken gesorgt.
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Familienfreundlichkeit: Auch für die jüngeren Gäste ist ein entsprechendes Unterhaltungsangebot vorgesehen.
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