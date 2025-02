81-Jährige liefert traurige Bilanz einer Alkoholfahrt: Zwei Unfälle und 45.000 Euro Schaden

BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD – Eine 81-jährige Frau verursachte am frühen Sonntagmorgen zwei Verkehrsunfälle, floh jeweils vom Unfallort und hinterließ eine geschätzte Schadenssumme von 45.000 Euro. Die Polizei konnte die Unfallverursacherin schnell ermitteln, stellte ihren Führerschein sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Erster Unfall: Kollision mit geparktem Fahrzeug

Gegen 06:00 Uhr befuhr die Seniorin die Berliner Straße, als sie einen weißes Kleintransporter, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt war, seitlich rammte. Statt anzuhalten, fuhr sie weiter, obwohl der Schaden erheblich war.

Zweiter Unfall: Missachtung der Vorfahrt

Etwa eine Stunde später, gegen 07:00 Uhr, bog die Frau von der Münchner Straße nach links in die Berliner Straße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 38-jährigen BMW-Fahrerin und kollidierte mit deren rechter Fahrzeugseite. Auch nach diesem Unfall setzte sie ihre Fahrt unbeirrt fort. Am Unfallort blieben Fahrzeugteile und sogar ihr Kennzeichen zurück.

Schnelle Ermittlung und Strafverfahren

Die Polizei konnte die Fahrerin kurz darauf an ihrer Wohnadresse antreffen. Ihr stark beschädigtes Fahrzeug stand in der Garage. Mit einem Durchsuchungsbeschluss drangen die Beamten in das Haus ein und fanden die Frau alkoholisiert vor. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab über 1,5 Promille. Es folgte eine gerichtsverwertbare Blutentnahme sowie die Sicherstellung ihres Führerscheins.

Nun drohen der 81-Jährigen mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht in mehreren Fällen. Zudem muss sie für den enormen Sachschaden aufkommen.