Auto IU

81-Jährige vermisst – Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche

27. April 2026Letztes Update 27. April 2026
81-Jährige vermisst – Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche
Sparkasse

ERLENBACH AM MAIN – Seit Sonntagmittag wird eine 81-jährige Frau vermisst, die zuletzt gegen 13:20 Uhr das Hospital in der Krankenhausstraße verlassen hat.

Da die Seniorin an Demenz leidet und bisherige Suchmaßnahmen der Polizei an bekannten Anlaufpunkten ergebnislos verliefen, bittet die Polizeiinspektion Obernburg nun die Bevölkerung um Unterstützung. Die Einsatzkräfte setzen die Suche aktuell intensiv fort.

Kulturamt Haßfurt Events - Dota
Kulturamt Haßfurt Events - Schlongonges

Die Vermisste, Katharina A., wird wie folgt beschrieben:

Das könnte Dich auch interessieren:

Tipp: Der Philips Fusselrasierer gibt deiner Kleidung ihr Leben zurück

Deine Lieblingsstücke sehen durch lästige Knötchen und Fussel alt und abgenutzt aus? Mit dem Philips Fusselrasierer entfernst du Pilling im Handumdrehen und lässt deine Textilien wieder wie neu erstrahlen. Dank der Kombination aus hoher Drehzahl und sicherer Anwendung ist er der perfekte Retter für

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

  • Größe: 175 cm

  • Statur: kräftig, ca. 75 kg

  • Haare: grau und kurz

  • Besondere Merkmale: Brillenträgerin

  • Bekleidung: lila-schwarz-farbige Joggingjacke, darunter ein hellfarbiger Schlafanzug

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Obernburg am Main unter der Telefonnummer 06022/629-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

27. April 2026Letztes Update 27. April 2026

Mehr

Körperliche Auseinandersetzung und Sachbeschädigungen: Polizei Mellrichstadt bittet um Mithilfe

Körperliche Auseinandersetzung und Sachbeschädigungen: Polizei Mellrichstadt bittet um Mithilfe

27. April 2026
Einblick in den Polizeialltag: Schülerinnen besuchen Bundespolizei in Oerlenbach

Einblick in den Polizeialltag: Schülerinnen besuchen Bundespolizei in Oerlenbach

27. April 2026
Die Zeit im Blick – Sanierung der Kirchturmuhr in Grafenrheinfeld

Die Zeit im Blick – Sanierung der Kirchturmuhr in Grafenrheinfeld

27. April 2026
Ehre für die Besten: Landkreis Bad Kissingen feiert seine Sportstars im TSV Wollbach

Ehre für die Besten: Landkreis Bad Kissingen feiert seine Sportstars im TSV Wollbach

27. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)