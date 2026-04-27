81-Jährige vermisst – Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche
ERLENBACH AM MAIN – Seit Sonntagmittag wird eine 81-jährige Frau vermisst, die zuletzt gegen 13:20 Uhr das Hospital in der Krankenhausstraße verlassen hat.
Da die Seniorin an Demenz leidet und bisherige Suchmaßnahmen der Polizei an bekannten Anlaufpunkten ergebnislos verliefen, bittet die Polizeiinspektion Obernburg nun die Bevölkerung um Unterstützung. Die Einsatzkräfte setzen die Suche aktuell intensiv fort.
Die Vermisste, Katharina A., wird wie folgt beschrieben:
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Größe: 175 cm
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Statur: kräftig, ca. 75 kg
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Haare: grau und kurz
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Besondere Merkmale: Brillenträgerin
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Bekleidung: lila-schwarz-farbige Joggingjacke, darunter ein hellfarbiger Schlafanzug
Sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Obernburg am Main unter der Telefonnummer 06022/629-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
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