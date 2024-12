82-jährige Pkw-Fahrerin wird schwer verletzt, nachdem sie von der Fahrbahn abgekommen war

RÖDELSEE – Am Sonntagnachmittag, bei regennasser Fahrbahn, kam eine 82-jährige Pkw-Fahrerin am Gefälle der Schwanbergstraße in einer scharfen Linkskurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab.

Der Audi rollte etwa 30 Meter einen Hang hinunter, ehe er gegen einen Baum prallte und erheblich beschädigt stehen blieb.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Schaden am Fahrzeug wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.