84-jähriger Radfahrer knallt gegen PKW

RIEDENHEIM, LKR. WÜRZBURG – Am Sonntagvormittag kam es in Riedenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 84-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Beim Überqueren einer Kreuzung übersah er einen von links kommenden Pkw.

Der Fahrradfahrer befuhr die Gelchsheimer Straße und wollte die Röttinger Straße an der dortigen Kreuzung geradeaus in Richtung Hauptstraße überqueren. Dabei übersah er einen 60-jährigen Pkw-Fahrer. Dieser wich noch nach links aus, doch der Fahrradfahrer prallte dennoch in die Beifahrerseite des Pkw und stürzte.

Glücklicherweise verletzte sich der 84-Jährige nur leicht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.500 Euro.