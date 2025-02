86-Jährige in Zell vermisst – Wer kann Hinweise geben?

ZELL AM MAIN, LKR. WÜRZBURG – Seit Dienstagnachmittag wird die 86-jährige Wilma H. vermisst. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche. Es gibt keine Hinweise auf eine Straftat.

Frau H. verließ gegen 17:00 Uhr das Pflegeheim in der Hauptstraße. Es entspricht ihrem gewohnten Tagesablauf, für etwa eine Stunde in einen nahegelegenen Supermarkt zu gehen. Bisher kehrte sie stets zuverlässig ins Heim zurück, doch an diesem Abend blieb sie aus. Seitdem sucht die Polizeiinspektion Würzburg-Land nach der Seniorin.

Aufgrund der niedrigen Temperaturen beteiligt sich seit den Abendstunden ein Polizeihubschrauber an der Suche. Zusätzlich unterstützt die Feuerwehr die Suchmaßnahmen und setzt eine Drohne ein. Auch eine Rettungshundestaffel ist im Einsatz. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Frau H. möglicherweise auf den Weg zu ihrer früheren Wohnanschrift in WÖRTH AM MAIN gemacht hat.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Beige Hose und bräunliche Schuhe

Blaue Jacke und rote Handtasche

Sie trägt eine Brille

Hinweise zum Aufenthalt von Wilma H. nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter der Telefonnummer 0931/457-1630 entgegen.