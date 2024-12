86-jährige Opel-Fahrerin rumpelt über Verkehrsinsel

THÜNGEN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Dienstag um 17:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Staatsstraße in Thüngen. Eine 86-jährige Fahrerin eines Opel befuhr die Straße aus Retzbach kommend und wollte an der Einmündung zur B26 abbiegen.

Aufgrund von Unaufmerksamkeit geriet die Fahrerin auf die Verkehrsinsel und überfuhr dabei mehrere aufgestellte Verkehrszeichen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.600 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.