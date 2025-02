86-jährige Vermisste aus Zell wurde leider tot aufgefunden

ZELL AM MAIN, LKR. WÜRZBURG – Die seit Dienstagnachmittag vermisste 86-Jährige ist am Mittwochvormittag von der Wasserschutzpolizei tot im Main aufgefunden worden. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Straftat liegen derzeit nicht vor. Die weiteren Ermittlungen zu den näheren Umständen des Todes übernahm die Kripo Würzburg.

Wie bereits berichtet, verließ die 86-Jährige am Dienstagnachmitttag gegen 17:00 Uhr das Pflegeheim in der Hauptstraße. Es gehörte zu ihrem Tagesablauf, dass sie für rund eine Stunde in einen benachbarten Supermarkt ging. In der Vergangenheit kehrte sie immer zuverlässig in das Heim zurück. Am Dienstagabend kehrte sie jedoch nicht mehr zurück und wurde seit dem von der Polizeiinspektion Würzburg-Land gesucht. Aufgrund der niedrigen Außentemperaturen beteiligte sich seit den Abendstunden ein Polizeihubschrauber an der Suche. Zusätzlich unterstützte die Feuerwehr die Suchmaßnahmen und setzt dabei auch eine Drohne ein. Eine Rettungshundestaffel befand sich ebenfalls im Einsatz.

Am Mittwochmorgen entdeckte die Wasserschutzpolizei von ihrem Streckenboot aus, einen leblosen Körper im Main. Die weiteren Ermittlungen der Kripo Würzburg ergaben, dass es sich um die vermisste Seniorin handelte. Dem derzeitigen Sachstand nach gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine mögliche Straftat.